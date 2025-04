GIRONA B Un punt per certificar el playoff

Girona B 1-1 Badalona

Un altre punt del filial que permet assegurar matemàticament el playoff d'ascens a Segona RFEF. Els blanc-i-vermells s'han passat tota la temporada a la segona posició, pugnant amb el Reus per la primera, i ara es jugaran l'ascens en una promoció que començarà just d'aquí a un mes. Els de Quique Álvarez han anat de menys a més dins el partit, patint més en la primera mitja hora i agafant les regnes del partit posteriorment. Els blanc-i-vermells han vist com David Álvarez estavellava una pilota al pal a l'inici, Sergi Puig salvava un mà a mà amb Toni Larrosa i finalment Álvaro Vázquez anotava el gol des dels onze metres.

Ràpida reacció d'un Girona B que ha empatat set minuts després mitjançant Papa. Raúl i Aguilera han tret la pilota jugada des del darrere i Dawda ha aprofitat una passada en llarg per guanyar l'esquena a la defensa i assistir a l'extrem. Els gironins han estat protagonistes a la segona part i s'han apropat buscant el segon gol, però no ha arribat. Miguel, amb un xut des de fora l'àrea, ha exigit una gran estirada d'Azón en l'oportunitat més clara. L'equip continua segon amb 55 punts quan falten cinc jornades pel final de la temporada regular.