Girona i Las Palmas es reparteixen els punts a Montilivi

La primera part ha estat d’allò més disputada, amb els dos equips ben posicionats, procurant no deixar espais i prioritzant la defensa. En els primers minuts ha estat el conjunt canari qui ha portat més la iniciativa en el partit sense que això es traduís en perill evident. A partir dels primers vint minuts de joc, el Girona ha dominat el partit però ha topat amb la teranyina que plantejaven els homes de Pepe Mel. El Las Palmas ha gaudit d’un ocasió per obrir el marcador en el 38, amb un xut de Rober que ha rebutjat Juan Carlos. El gol ha arribat en el 45, en una contra després d’una pèrdua al mig del camp. Rober ha comandat el contraatac i, un cop dins de l’àrea, ha fet una passada enrere per que Sergio Ruiz afusellés Juan Carlos. Era la darrera jugada de la primera part.

El Girona ha sortit decidit a buscar l’empat i als dos minuts l’ha tingut Monchu però la seva centrada no ha trobat rematador. Francisco ha fet entrar Sylla i Valery per Cristóforo i Aday i ha començat el setge a la porteria canària. En el 67 ha arribat l’empat en rematar de cap Bernardo una falta servida per Samu Sáiz. Amb l’1-1, el partit ha canviat. El Las Palmas ha avançat línies i ha enviat una pilota al travesser en el 70. Tot i les aproximacions el marcador ja no s’ha mogut. En el descompte l’àrbitre ha expulsat Bernardo. El Girona, que rep dissabte el Mallorca a Montilivi, ha enllaçat el tercer partit seguit sumant.