Pablo Machín: "Vull un Girona dominador i intens, que neutralitzi el joc del Lugo i els faci sentir incòmodes"

Diumenge a les cinc Girona i Lugo s"enfronten a Montilivi. Tothom recorda la última visita de l"equip gallec en el partit amb el final més amarg de la història recent del club. Aquell dia, en el context d"una temporada històrica en el sentit més positiu, es van esvair les possibilitat de l"ascens directe a Primera Divisió. L"entrenador blanc-i-vermell, Pablo Machín, ha recordat en la roda de premsa d"avui divendres algunes de les sensacions que va viure aquell dia i de les que n"extreu també conclusions i oportunitats pel futur: "El més dolorós de la derrota amb el Lugo va ser com es va produir, però ens ha fet més forts i més savis. Ara ho hem de veure no com un drama sinó com una temporada històrica que tant de bo la poguéssim repetir perquè no és gens fàcil tenir opcions de pujar a Primera Divisió".

El rival, però, que es trobaran els de Montilivi ha canviat bastant respecte al de la temporada passada, començant pel seu entrenador. Malgrat tot Machín afirma que "l"essència del joc és molt similar. Volen tenir el domini a partir de la pilota, fer un joc combinatiu i també, quan no poden fer això, tenen l"alternativa d"un joc més directe especialment sobre Caballero, un futbolista que es troba en un excel·lent estat de forma. Jo vull veure un Girona dominador i intens, que neutralitzi el joc del Lugo i els faci sentir incòmodes. I en base a tot això acostar-nos més a la seva àrea amb més eficàcia que altres partits aquí al nostre estadi".