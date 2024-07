Girona-Villarreal, als 1/16 de la Copa

El Girona, classificat per als 1/16 de final de la Copa del Rei s’enfrontarà, la setmana vinent al Villarreal. L’eliminatòria, que es disputa a partit únic, es disputarà dimecres 22 de gener a l’estadi de Montilivia partir de les 9 de la nit.

Abonats

El partit no està inclòs en l’abonament de temporada per la qual cosa caldrà adquirir entrada, pagant el preu especial per abonats i socis. No obstant, fins el divendres 17 de gener a les 12 del migdia, els abonats podran mantenir el seu seient per aquest partit activant l’accés a través del seu carnet. Passat aquest termini serà necessari comprar una entrada com la resta de públic no abonat.

Preus abonats i socis:

10 € - Gols

12 € - Gol Lateral

14 € - Preferent

16 € - Preferent Central

18 € - Preferent Cobert

22 € - Tribuna Inferior

24 € - Tribuna Superior

Els abonats que no hagin activat el seu carnet en les dates indicades podran assistir al partit comprant una entrada a preu de Soci.

Socis

Els socis tindran prioritat per comprar entrades fins el dijous 16 de gener a les 5 de la tarda. Passat aquest termini podran comprar entrades a preu de soci fins a un màxim de 2 entrades.

Important: Només els socis que hagin renovat el seu carnet 2020 podran gaudir d’aquest avantatge.

Públic en general

La venda d’entrades per al públic en general s’activarà dijous 16 de gener a partir de les 5 de la tarda.

Els preus de les entrades seran, en aquest cas, els següents:

15 € - Gols

17 € - Gol Lateral

20 € - Preferent

24 € - Preferent Central

26 € - Preferent Cobert

32 € - Tribuna Inferior

34 € - Tribuna Superior

