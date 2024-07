Halloween Tour especial a Montilivi

Montilivi acollirà la setmana vinent el Halloween Tour, un recorregut molt especial i ple d’emocions per les instal·lacions del complex gironí. Serà un tour amb una ambientació especial, pròpia d’aquestes dates. Els recorreguts tindran lloc els dies 29, 30 i 31 d’octubre, en sessions dobles, a les 7 de la tarda i a 2/4 de 9 del vespre.

El Montilivi Halloween Tour inclou la visita a la Sala de Premsa, Zona Mixta, Llotja presidencial, vestidor visitant i local, túnel de vestidors i finalitzarà al terreny de joc. Cada sessió, apta per a tots els públics tindrà un preu de 10€ per als adults i 5€ per als menors de 10 anys.

