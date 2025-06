És difícil posar una nota. Si penso en que ens hem de mantenir a Primera poso un aprovat, un 5. Si penso que venim d’un any de matrícula d’honor i amb expectatives… la segona part segurament no hem arribat al 5”. “A la segona volta l’equip no ha tingut el joc de la primera volta. "Hem aconseguit l'objectiu principal però hem d'aprendre dels errors"

“Això no és el fantasy ni els jocs que podem jugar. Era la primera vegada per tots: secretaria tècnica, staff i plantilles. Ens hem trobat situacions de lesions, derrotes a l’últim moment, càrregues de minuts… i ho hem anat trampejant com es podia”.

“Hem de fer una anàlisi profund de la segona volta. Hi ha jugadors que no han participat massivament i pot ser han desconnectat. Quan hem deixat de jugar entre setmana semblava que teníem menys energia que quan tenien més càrrega de partits”. Hem tret les nostres conclusions”.

“Hi ha posicions que no han funcionat. Dovbyk va marcar 25 gols i aquest any Abel i Miovski n’han fet 7. Evidentment no puc estar content. Han estat molt qüestionats. En les altres posicions penso que si han estat bé i hi ha jugadors de futur a la plantilla”. “No crec que hagi fet el pitjor mercat des de que estic aquí”.

“Tenim jugadors en propietat. No és tant fàcil fer canvis de cromos. No volem malvendre, volem comprar barat. Tenim un estiu llarg per davant i una idea clara del que volem, però no es fa sempre el que un vol. Treballarem per donar eines al míster”. “No sortirà cap jugador perdent el Club diners”. “Hi haurà coses que podrem fer i d’altres no”.

“Stuani és el jugador més important de la història del Girona. No vull parlar de coses que no toquen. El Girona vol que Stuani continuï aquí i ell té una oferta sobre la taula d’una temporada més i un any més opcional. “Volem que Stuani acabi la seva carrera al Girona”.

“Cada any hi ha entre 8-12 fitxatges. A mi m’agradaria tenir més estabilitat. És molt difícil mantenir el gruix de la plantilla. No puc dir un número concret d’incorporacions. Si han de ser 5 o 9 ho marcarà el mercat”.

“El límit salarial es reduirà. No ser a Europa i acabar setzens en això ens afecta. L’any passat vam intentar fitxar Javi Guerra, Aimar Oroz… i no vam poder. Són situacions molt complicades i difícils que es pugui assolir. Estarem entre els 10 equips amb el límit salarial més baix”.

“Juanpe ha decidit sortir del Club i l’únic que vull és agrair tot el que ha fet pel Girona. De la resta dels jugadors cedits veurem les opcions”.

“Míchel té contracte un any més. Volem que es quedi algun any més. Haurem de parlar amb ell, la nostre intenció és clara. La propietat i tothom està molt content amb ell i la seva feina”.

“Encara no està clar que puguem portar jugadors cedits del City però vull ser optimista per què m’agradaria portar-ne”.

“Soc feliç al Girona. Se que hi ha molta gent que no em pot ni veure. Això ho pateix la meva gent i la meva família, jo no perquè no ho miro. Sento certa decepció per algunes coses, no ho puc amagar. És un somni el que hem aconseguit. Si tinc gent que em recolza al meu costat continuaré aquí”.

“Vull vendre però vendre bé. Si arriben ofertes que són considerables i que permetrien al Club créixer doncs estarem molt oberts a que tot això passi”.

“Arthur ha fet un bon final de temporada i ens ha donat molt però és una situació difícil de mercat. Tot i això estem disposats a parlar-ne i buscar solucions. Tant Michel com jo estem contents amb el seu rendiment”.