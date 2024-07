I Torneig Solidari de Nadal del Girona FC femení i Creu Roja

El Girona FC femení, amb la col·laboració de la Creu Roja, organitza el I Torneig Solidari de Nadal amb l’objectiu de promocionar l’esport femení i recollir joguines per als infants amb risc d’exclusió social. Tota la gent que ho vulgui pot portar joguines (noves, no bèl·liques i no sexistes) el mateix dia del Torneig. Els organitzadors habilitaran un punt de recollida en el camp on tindrà lloc l’esdeveniment esportiu.

Participants de luxe

El I Torneig Solidari comptarà amb uns participants de luxe: FC Barcelona, RCD Espanyol, Girona FC, Mercantil, Sant Gabriel, UE Cabanes, CE Sant Celoni i FE Grama. Aquests vuit equips, en les seves categories Infantil-Aleví, s’enfrontaran el diumenge 3 de gener al camp de la UE La Salle Girona (Crta. de Palau s/n. Fornells de la Selva). És previst que la fase classificatòria tingui lloc de les 10h. a les 13:30h. i la Fase final de les 15:30h. a les 18h.