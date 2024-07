Javi Álamo: "Conec perfectament com juga l"equip. M"adaptaré on el mister digui, ja sigui de carriler o de mitja punta".

Javi Álamo ja es nou jugador del Girona FC. El futbolista de Gran Canaria ha estat presentat aquesta tarda com a nou integrant del primer equip de Montilivi. El President del Club, Delfí Geli, ha agraït la disposició d"Álamo per venir a Girona, "tenint diverses opcions. Javi ha decidit apostar professionalment per nosaltres i nosaltres com equip i com a club també creixem amb la seva presència". Posteriorment el Director Esportiu, Quique Cárcel, ha explicat que Javi Álamo ha arribat en qualitat de cedit pel Real Zaragoza. "Vull donar les gràcies –ha afegit Cárcel- tant al jugador com al seu representant. No ha estat una incorporació fàcil però s"ha arribat a bon port". A nivell esportiu el màxim responsable tècnic del Club ha afirmat que Javi Álamo "té unes importants condicions físiques. Ha jugat sempre per davant d"un lateral però té capacitat per adaptar-se perfectament al carril així com a la punta d"atac. És molt polivalent,amb un gran potencial i té moltes ganes de tornar a fer coses importants en el món del futbol". Per la seva part Álamo també ha reconegut que el fet que President, Director Esportiu i Entrenador li demostressin la seva màxima confiança, combinat amb "el bon projecte esportiu existent, ha fet que em decantés pel Girona". El canari ha assegurat que ja ha ha parlat amb Pablo Machín: "Conec perfectament com juga l"equip. M"adaptaré on el mister digui, ja sigui de carriler o de mitja punta. Això és el de menys. Només tinc ganes de començar a entrenar i a jugar".