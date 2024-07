Solidaritat amb l"Associació Duchenne Somriures Valents

La Jornada Social del Girona-Huesca de diumenge la volem dedicar a la sensibilització de la Distròfia Muscular de Duchenne. Aquesta és una malaltia rara que afecta a 1 de cada 3500 nens de génere masculí. És degenerativa i comporta la debilitat progressiva de tots els músculs del cos. Actualment no té cura, i és per això que des de l"Associació Duchenne Somriures Valents, que avui ens visita, es lluita per poder recaptar el màxim possible per a la investigació i, a hores d"ara, per millorar també la vida dels nens afectats. Us demanem la vostra solidaritat i per això ens agradaria que participéssiu al sorteig d"una samarreta oficial del Girona i una altra de l"Associació. Només heu de comprar els números que us oferiran abans de començar el partit i durant la mitja part, els voluntaris de l"Associació. Moltes gràcies.