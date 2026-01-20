Jota, protagonista del novè episodi de la segona temporada
El mític encarregat de material del Griona FC visita el vestuari blanc-i-vermell en un nou episodi del pòdcast Orgull Gironí. Josep Maria Luis 'Jota' ens explica algunes de les anècdotes de tota la seva trajectòria lligades amb el club. L'origen del seu sobrenom, com va començar el seu vincle amb l'equip o a què es dedicava abans d'iniciar el seu vincle amb el futbol.
"Vaig estar a punt de jubilar-me l'any que ens vam classificar per a la Champions, però després de classificar-nos no m'ho podia perdre."
Explica també com ha estat la seva rutina durant tots aquests anys com a responsable de material del Girona FC i tot allò que no es veu des de fora.
"A vegades em quedava a dormir a l'estadi per poder fer tota la feina"
El novè episodi de la segona temporada del pòdcast Orgull Gironí, s'ha estrenat aquest dimarts 20 de gener a YouTube Podcast i Spotify Podcast.