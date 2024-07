Jugadors del Girona citats amb les seves seleccions

Després del partit d’aquest diumenge contra el Fuenlabrada, Stuani, Muric i Ramalho s’incorporaran a les seleccions d’Uruguai, Kosovo i Angola respectivament. Els tres futbolistes gironins jugaran diversos partits en una nova finestra de partits de seleccions.

L’Uruguai de Christian Stuani té dos partits de classificació per al Mundial 2022. El primer contra Xile, a l’estadi Centenario de Montevideo, i el segon contra l’Equador, a l’estadi Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Muric disputarà tres partits, un classificatori per a l’Eurocopa contra macedonia del Nord, i dos de la Lliga de Nacions, contra Eslovènia i contra el combinat grec.

Per la seva banda, Jonás Ramalho s’incorporarà per primer cop a la selecció d’Angola, equip que busca la classificació per a la Copa d'Àfrica que es disputarà al Camerun a principis del 2022 i que ara jugarà dos amistosos a Lisboa. Ramalho va ser internacional amb les categories inferiors de la selecció espanyola, arribant a proclamar-se campió de l'Eurocopa sub-19 el 2011 i el 2012 i subcampió de l'Eurocopa sub-17 el 2010. Ara, aprofitarà les arrels angoleses del seu pare per estrenar-amb una selecció a nivell absolut.

URUGUAI (Stuani)

URUGUAI-XILE. 9 d'octubre (00:45h). Classificatori per al Mundial 2022

EQUADOR-URUGUAI. 13 d'octubre (23:00h.). Classificatori per al Mundial 2022

KOSOVO (Muric)

MACEDONIA DEL NORD-KOSOVO. 8 d’octubre (20:45h.). Classificatori Eurocopa

KOSOVO-ESLOVENIA. 11 d’octubre (20:45h.). Lliga de Nacions

GRECIA-KOSOVO. 14 d’octubre (20:45h.). Lliga de Nacions

ANGOLA (Ramalho)

ANGOLA-GUINEA BISSAU. 11 d’octubre (Amistós)

ANGOLA-MOÇAMBIC. 13 d’octubre (Amistós)