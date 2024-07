El Girona FC SAD ha convocat per demà la Junta General Ordinària i Extraordinària d’accionistes en que s’ha d’aprovar, d’una banda, els comptes anuals corresponents a la temporada 2014/15, i de l’altra les mesures adoptades pel Consell d’Administració per reequilibrar el patrimoni net del club. La primera convocatòria de la Junta és prevista per a les 19:00 hores a l’estadi de Montilivi.

Tenen dret a assistir a la convocatòria els accionistes que acreditin ser titulars d’almenys una acció inscrita al seu nom. Els accionistes que tinguin dret d’assistència podran ser representats per mitjançant una altra persona, sigui o no accionista.