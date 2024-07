Juvenil A-Barça, partit de la jornada, aquest dissabte a Vilablareix

UE Vilassar de Mar – Girona B (Diumenge a les 18h – Xevi Ramon)

Repte majúscul pels homes d’Àxel Vizuete en la seva visita al Xevi Ramon per a enfrontar-se el Vilassar de Mar. Els locals acumulen cinc victòries consecutives i s’han col·locat en plena lluita per les posiciones capdavanteres. Per altra banda, el Girona B arriba al matx després de caure per la mínima el derbi gironí amb el Figueres i amb ganes de sumar un triomf que els apropi a la primera plaça de la classificació.

Juvenil A – FC Barcelona (Dissabte a les 12h – Vilablareix)

Duel d’alçada el que viurà el Juvenil A del Girona a Vilablareix. Els gironins reben el FC Barcelona en un partit de la zona alta de la classificació. Els blanc-i-vermells volen refer-se de la derrota a Palma del passat cap de setmana, davant un Barça que arriba al matx després de sumar dues victòries consecutives.

Juvenil B – UE Llagostera (Diumenge a les 15.30h – Vilablareix)

Derbi juvenil entre els gironins i el Llagostera a Vilablareix. El líder de la Lliga Nacional rep l’equip almogàver en un partit clau per a seguir en la primera posició de la taula. Els blanc-i-vermells arriben després de guanyar el Mercantil a domicili (1-2), mentre que els blaugrana venen de caure davant el segon classificat, la Damm (0-2).

FUTBOL FEMENÍ

Sènior Femení – CE Europa (diumenge a les 12h – Torres de Palau)

El Sènior Femení torna a Torres de Palau per veure’s les cares amb un històric del futbol català, l’Europa. Les gironines buscaran trencar la mala dinàmica actual i tornar a la senda del triomf després de tres jornades sense sumar.