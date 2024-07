La Junta General d’Accionistes aprova dues ampliacions de capital

La Junta General Extraordinària d’Accionistes del Girona FC SAD s’ha reunit avui i ha aprova dues ampliacions de capital; una primera per compensació de crèdits i l’altre dinerària.

La primera per compensació de crèdits, per un import de 3.999.960 d’euros i una segona, dinerària, de fins a 16 milions d’euros.

Aquestes ampliacions tenen com a objectiu millorar la tresoreria del Club i poder fer front a les pèrdues projectades a final de temporada 20/21, així com reduir l’excés del límit del cost de plantilla tal i com marquen les normes de LaLiga.