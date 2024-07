L'ascens s'escapa a Montilivi

No ha pogut ser. El Girona continuarà un any més a Segona divisió després que el Rayo donés la volta a l’eliminatòria (0-2) i fes insuficient el 1-2 aconseguit a l’anada. Els madrilenys s’han avançat al minut 6 amb una vaselina d’Álvaro García que ha superat Juan Carlos per alt i poc abans del descans Trejo aprofitant una pilota morta dins de l’àrea ha situat el 0-2 que capgirava l’eliminatòria. Samu Saiz i Terrats han entrat a la mitja part en el lloc de Gumbau i Cristóforo. En el minut 55, l’àrbitre ha expulsat Velazquez per doble groga. Tots els intents gironins per marcar han estat desbaratats pel conjunt madrileny que s’ha dedicat a perdre temps i impedir qualsevol jugada de l’equip gironí. A 5 minuts per al final, els gironins han reclamat unes mans dins de l’àrea que l’àrbitre no ha sancionat com a punibles.