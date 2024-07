Empat del Girona en l"últim segon

Un final no apte per cardíacs. Literalment, en l"últim segon, el Girona ha empatat a Butarque amb un gol de Jairo i aconsegueix un valuós punt en un partit complicat pels de Pablo Machín. La primera part del matx havia estat de manera molt clara pels futbolistes locals. El Leganés amb un bon joc havia neutralitzat els intents dels blanc-i-vermells per fer-se amb el control de partit fins al punt que els de Montilivi no havien pogut, en aquests primers quaranta-cinc minuts, fer cap xut de perill entre els tres pals de la porteria de Serantes. I encara s"havia posat més difícil quan Mantovani, en el minut 21, aconseguia el primer gol dels de Garitano en resoldre una jugada d"estratègia. La segona part començava diferent per al Girona. Els blanc-i-vermells, més intensos, encaraven més clarament l"atac i combinaven amb encert, igualant molt més el control del partit amb el Leganés. Arribava però el gerro d"aigua freda en forma del segon gol del Leganés quan Gabriel rematava de cap superant l"estirada de Becerra. I a partir d"aquí el Girona va apel·lar a la seva fe en l"equip que no es rendeix, que no baixa els braços fins que l"àrbitre no xiula el final. Quan faltava un quart d"hora, Felipe engaltava un potent xut que va tocar el pal i Mata aprofitava el rebuig per enviar la pilota al fons de la xarxa de la porteria de Serantes. I de nou, la fe. El Girona no va donar el partit per perdut en cap moment i en l"últim segon del temps de descompte, un nou xut al pal, aquesta vegada de Mata, cau als peus de Jairo i el de Gilena empenta la pilota dins la porteria local. El marcador s"il·lumina amb el 2 a 2 i l"àrbitre xiula el final.

CD Leganés: Serantes, Luis Ruiz, Mantovani, Martín, Eizmendi, Szymanowsky (Ruiz de Galarreta), Borja Lázaro (Guillermo), Díaz, Insua, Ramos i Gabriel (Bustinza).

Girona FC: Becerra, Kiko Olivas, Richy, Lejeune, Aday (Jairo), Granell (Pol Llonch), Pere Pons, Eloi (Borja García), Clerc, Felipe i Mata.

Àrbitre: Saúl Ais