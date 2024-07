Pablo Machín: "A Butarque intentarem ser equilibrats, defensar molt bé i després que la nostra qualitat ens permeti finalitzar les accions d"atac"

Demà dissabte a les sis el Girona juga a l"estadi de Butarque davant el Leganés en partit de la novena jornada. L"entrenador dels blanc-i-vermells, Pablo Machín, explica que "la temporada passada el Leganés ja va demostrar que malgrat acabar de pujar de categoria venia molt ben treballat. Aquest any, a més ,ha fitxat molt bé i més que noms a bons futbolistes. Els recursos que té també demostra que és un dels equips amb el límit salarial més elevat. Estan en un excel·lent moment de confiança i forma. Jugui qui jugui no es nota la diferència". El tècnic sorià afegeix que "a Butarque són un equip molt sòlid, que es deixa prendre molt pocs punts. Esperem que, com l"any passat, el Girona sigui un dels pocs equips que els pot guanyar a domicili" recordant però que "tot i que ells es troben en un bon moment venint de vèncer en Copa del Rei i jugant bé, en la classificació només tenen un punt més que nosaltres".

Analitzant el rival, Machín considera que el Leganés "és un equip molt compensat capaç de fer joc directe, amb un excel·lent Borja Lázaro com a nou referència però també té uns grans mitges puntes. D"altre banda la seva línia defensiva és sòlida i agressiva la qual cosa els fa ser un equip compacte i difícil de batre i que a més està tenint encert en les jugades a pilota aturada". Pablo Machín reflexiona sobre el seu equip i afirma que "en el futbol hi ha dues maneres de guanyar. Per una banda una condició imprescindible és fer gols. Crec que nosaltres necessitem encertar més del que estem fent. I l"altre és evitar que et facin gols. Em sembla que, dit entre cometes, és més fàcil centrar-nos en defensar perquè tàcticament ens podem ajudar més i ser un bon bloc sense ser els millors futbolistes de la categoria. Així que intentarem ser equilibrats, defensar molt bé i després que la nostra qualitat ens permeti finalitzar les accions d"atac".