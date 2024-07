Lejeune: "El fitxatge pel City és una oportunitat molt bona per la meva carrera que encara em farà treballar més intensament"

L"excel·lent temporada que va fer Florian Lejeune va cridar l"atenció a grans equips i aquest fet s"ha concretat avui en el seu traspàs al Manchester City. Per la seva part, l"equip anglès l"ha cedit al Girona amb la qual cosa el futbolista francès jugarà una temporada més al club de Montilivi. El President del Girona, Delfí Geli ha assegurat que aquest fitxatge és "una gran oportunitat per Lejeune. Aquí ja ens ha demostrat el seu gran nivell i, a més que vulgui seguir a Girona és un privilegi i una sort perquè tenim clar que és un home fonamental en la idea d"equip de l"entrenador. Amb accions com aquesta estem posant les bases d"un bon equip i fent que Machín tingui solucions i jugadors per afrontar la temporada". Lejeune, per la seva part, ha explicat que la seva vinculació al City "és una oportunitat molt bona per la meva carrera que encara em farà treballar més intensament. Vull fer un millor any que la temporada passada". Finalment el Director Esportiu, Quique Cárcel ha felicitat Lejeune i ha afirmat "que fitxar per un club com el City no està a l"abast de tothom. El tècnic blanc-i-vermell ha afegit que el francès "té encara molt marge de creixement i sé que aquí és molt feliç. Estic convençut que a la llarga això li retornarà amb èxits esportius".