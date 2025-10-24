“L’equip està millor, té ànima i lluita cada pilota”
“Per mi el més important és el dia a dia quan, en els entrenaments, els jugadors lluiten per estar a l’onze titular”
“L’equip ha entrenat molt bé. Estic veient que l’equip dona passes endavant”
“Sempre s’ha de patir per guanyar un partit però l’afició s’ha adonat que l’equip està millor, que té ànima i que lluita cada pilota. L’equip dona ànima i cor i això fa que l’afició estigui al nostre costat”
“Estic segur que sortirem d’aquesta situació però hem d’anar pas a pas, de mica en mica”
“No espero un Oviedo que vingui a especular. Conec el seu entrenador i li agrada atacar i tenen mecanismes per fer-ho”
“Necessitem que Montilivi sigui sempre un camp on el rival pateixi, que puguem guanyar de tres en tres. Que el nostre camp sigui una fortalesa. Ara és el moment”
“Després de Bilbao l’equip ha millorat molt. Entrenar i jugar junts, amb personalitat i fer millor el company”
“Demà és un partit per donar la nostra millor versió”