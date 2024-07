En el marc de l'activitat "L’esmorzar dels campions" els jugadors i jugadores del Girona FC visiten diferents escoles de la ciutat amb la voluntat d'inculcar hàbits saludables a l'hora de menjar i fer esport com a font de salut i de tenir una millor qualitat de vida. Aquest any hem visitat 7 escoles que han optat per participar en aquesta iniciativa que es va iniciar l'any passat amb 6 visites més. Algunes escoles han repetit, demostrant el valor que els professors situen en aquesta activitat.

A més dels jugadors, també els acompanya el nutricionista del club, que explica d'una manera molt gràfica i senzilla, com poden triar els aliments més adequats per a la seva dieta i quins hàbits han d'implementar a l'hora d'alimentar-se. És curiós com els professors participen en aquesta activitat i fan preguntes, perquè la nutrició és un d'aquells aspectes que històricament s'han tractat molt menys a l'escola i ara s'està treballant més i millor. Per aquest motiu, el Girona FC vol posar el seu talent al servei dels joves perquè aquests països tinguessin coneixements que els puguin servir per millorar la seva alimentació i, perquè no, també el de les seves famílies i els propers.

Els estudiants tenen bons coneixements, encara que de vegades els costa identificar quins macronutrients estan presents en cada aliment, però les activitats proposades pel nutricionista tracten de millorar aquest aspecte.

Un altre aspecte clau és l'activitat física. Durant aquestes visites els alumnes tenen la possibilitat de practicar esport amb els futbolistes que els visiten i rebre alguns consells dels professionals.

Per finalitzar l'activitat es realitzen totes les fotos i signatures d’autògrafs perquè els alumnes que volen un record de la visita dels futbolistes a la seva escola puguin tenir-lo.