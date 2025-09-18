Livaković: “He vingut per ser el millor porter possible”
El nou porter del Girona FC, Dominik Livaković, ha estat el protagonista de la primra de les dues rodes de premsa d’aquest dijous a Montilivi, on ha compartit les seves primeres sensacions com a jugador blanc-i-vermell i ha mostrat la seva ambició de contribuir al creixement de l’equip.
“Quan va aparèixer l’oportunitat de poder venir al Girona no m’ho vaig pensar, el club em semblava molt interessant. He vingut per ser el millor porter possible”, ha explicat el croat. Livaković ha destacat també la importància de treballar amb Míchel: “És un entrenador molt exigent i meticulós, treballa molt els aspectes tàctics. Estic segur que aprendré molt d’ell. Ara estic centrat en donar el meu millor rendiment”.
El porter ha revelat que va comptar amb els consells d’un vell amic per prendre la decisió: “Vaig parlar molt amb Modric, és el meu millor amic de la selecció. Em va recomanar que fitxés pel Girona i em va parlar molt i molt bé de Míchel”.
Preguntat pel debut a Balaídos, Livaković ha reconegut que li va saber greu no sumar els tres punts: “Va ser una pena no poder aconseguir la victòria a Vigo. L’equip em va agradar molt: vam fer una bona defensa i també vam estar bé en atac. Espero tenir més sort i poder aconseguir la primera victòria aquest dissabte”.
Finalment, el nou jugador del Girona ha mostrat curiositat per conèixer l’entorn: “No havia estat mai abans a Girona però sé que aquí es menja molt bé. Tinc ganes de descobrir totes aquestes comarques amb la família”.
Amb ambició i compromís, Dominik Livaković es mostra preparat per convertir-se en una peça clau de l’equip i ajudar el Girona a seguir competint al màxim nivell.