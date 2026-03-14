El Girona fa valer Montilivi i supera l’Athletic Club (3-0)
El Girona FC ha tornat a somriure a Montilivi amb una victòria contundent contra l’Athletic Club (3-0) en el partit corresponent a la jornada 28 de LaLiga. Els gols de Hugo Rincón, Ounahi i Claudio Echeverri han certificat un triomf molt treballat davant l’afició blanc-i-vermella que permet als gironins arribar fins als 34 punts.
El conjunt dirigit per Míchel Sánchez ha començat el partit amb molta intensitat i ha colpejat ben aviat. Al minut 4, una bona acció col·lectiva ha acabat amb una assistència de Viktor Tsygankov que ha aprofitat Hugo Rincón per avançar el Girona amb un xut creuat.
Amb el marcador a favor, els gironins han mantingut el control durant bona part de la primera meitat, amb una defensa sòlida i un equip compacte que ha sabut neutralitzar les arribades de l’Athletic. Tot i els intents visitants per reaccionar, el Girona ha sabut gestionar l’avantatge abans del descans.
A la represa, el conjunt basc ha fet un pas endavant buscant l’empat, però s’ha trobat amb un Girona molt ordenat i efectiu. Quan el partit entrava al tram final, al minut 77, Ounahi ha ampliat l’avantatge amb el 2-0 després d’una acció dins l’àrea que ha deixat el partit molt encarrilat.
Ja en el temps afegit, Claudio Echeverri ha culminat la victòria amb el tercer gol del Girona, aprofitant una assistència de Tsygankov per establir el definitiu 3-0.
Amb aquest triomf, el Girona suma tres punts molt importants i confirma el bon nivell mostrat a Montilivi en un partit en què l’equip ha sabut combinar solidesa defensiva i eficàcia ofensiva per superar un rival molt exigent.
