Girona i Lugo es reparteixen els punts a l’Anxo Carro

Repartiment de punts a l’Anxo Carro. Gironins i gallecs han empatat a un gol en dos quaranta-cinc minuts antagònics. La primera part ha estat clarament del Girona. Els de Pablo Machín s’han mostrat com un equip molt valent, amb les idees de joc molt clares. Tal i com va dir en roda de premsa, aquest divendres, l’ entrenador dels de Montilivi, l’equip juga igual a casa i a fora. I així ha estat en el primer temps. Pressionant en totes les línies, els blanc-i-vermells –que avui vestien de blau i negre- robaven pilotes constantment posant l’ai al cor a l’afició gallega. Amb un joc combinatiu i, quan ha calgut, també directe, els catalans han gaudit de nombroses ocasions. Cristian Herrera i, sobretot, Borja García, han tingut a les seves botes el gol que finalment, no han pogut concretar. Qui sí ho ha fet, i de quina manera, ha estat Eloi Amagat. El migcampista gironí ha rebut una pilota enviada en un córner, i en jugada assajada venint des del darrera, ha llançat un potent xut que ha acabat al fons de la xarxa gallega. El Lugo, però, no ha tardat en contrarestar l’avantatge visitant. Caballero, de cop de cap, ha col·locat la pilota lluny de l’abast de Becerra, fent pujar l’1 a 1 al marcador.

La segona part ha estat completament diferent. El Lugo, des del primer moment ha portat la iniciativa, tot i que amb un futbol molt menys vistós que el dels gironins als primers quaranta-cinc minuts. Els locals ho han provat però la defensa i Becerra s’han encarregat d’anul·lar les seves aspiracions d’avançar-se en el marcador. L’ocasió més clara en aquesta segona part ha estat per Clerc. El defensa, a la línia de l’àrea petita de José Juan, ha impactat fort sobre l’esfèrica i aquesta s’ha perdut sobre la porteria rival. El Lugo ha respòs amb una acció similar sobre Becerra i, poc després l’àrbitre, ha xiulat el final del matx.

El proper partit del Girona serà el dissabte a les 18h. a l’estadi de Montilivi. Els de Pablo Machín rebran l’Alavés.