Massa càstig

Osasuna 2-1 Girona

En unes darreres setmanes en les quals la moneda sempre acaba sortint creu, el Girona ha tornat a perdre en un partit on ha millorat les sensacions i ha generat prou perill per poder puntuar. Els homes de Míchel Sánchez s'han vist massa penalitzats per un Osasuna efectiu a les àrees i també han vist com els anul·laven dos gols a favor. Acabada la jornada, l'equip queda en setzena posició amb 34 punts, i no queda altra que aixecar-se i continuar lluitant per tractar de certificar la salvació l'abans possible. Dilluns vinent, Montilivi tornarà a ser clau en la visita del Betis a falta de set partits per tancar la lliga.