Míchel: "Crec en el meu equip i penso que estem competint bé. Només miro al següent partit"

Míchel Sánchez ha demanat a l'equip continuar treballant per capgirar la situació. L'entrenador ha demanat al grup més determinació a les àrees, sobretot en atac, per ser capaços de finalitzar més jugades. Tot i això, ha insistit que les sensacions són positives i que els resultats acabaran arribant.

"Hem de ser més agressius i contundents. No parlo només dels davanters, sinó de tot l'equip. Avui ens ha faltat finalitzar més."



"Les sensacions no em diuen que podem lluitar per Europa, però tampoc miro cap a baix. Només miro endavant i al següent partit."



"Crec en el meu equip i penso que estem competint bé. No veig l'equip en una situació de no poder guanyar o competir. Això em dona tranquil·litat per seguir treballant en el que necessitem treballar. Hem de generar més ocasions clares de gol."



"Jo sempre miro molt temps i espai, i cada vegada és més difícil trobar les dues coses dins el terreny de joc. Però en això hem de continuar treballant i millorant."