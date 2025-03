Míchel: "Em moc per les sensacions, i les dels últims partits em diuen que estem a prop de guanyar"

Míchel Sánchez s'ha mostrat satisfet per les sensacions que ha transmès l'equip. L'entrenador ha valorat l'actitud del grup i el saber imposar el seu futbol en un camp difícil i davant un Espanyol que arribava a la cita en bona dinàmica. Això sí, ha remarcat la necessitat de guanyar l'abans possible, tot i que ha afirmat no sentir-se preocupat pels resultats, perquè el joc reflecteix una realitat diferent.



"Hem fet un partit molt bo. Era un duel difícil, perquè és un rival que està bé. És un bon punt."



"Les sensacions avui han estat bones. Hem dominat tot el partit. L'afició s'ha de quedar amb la imatge de l'equip. No és fàcil jugar així en aquest camp."



"Em moc per les sensacions, i les dels últims partits em diuen que estem a prop de guanyar. Hem de fer bo el punt dissabte vinent contra el Valencia."



"La lliga està molt igualada, però quan som capaços de jugar bé podem guanyar a qualsevol. Això sí, necessitem guanyar, i fer-ho ens donarà tranquil·litat."