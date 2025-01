Míchel: "Ens ha costat defensar la intensitat del Rayo"

Míchel Sánchez no s'ha mostrat satisfet amb la versió de l'equip a Vallecas. L'entrenador ha explicat que el pla de partit passava per tenir més pilota i personalitat a camp contrari, però que els ha costat igualar la intensitat d'un Rayo que és dels millors en aquest paràmetre a la lliga, i ha encoratjat a l'equip a treballar i millorar per seguir lluitant per cotes altes com les posicions europees.



"No hem estat capaços de defensar bé la intensitat del Rayo amb el marcador a favor. Hem tingut pèrdues perquè ens ha costat superar la seva pressió, i això ha fet que no controléssim el partit"



"Hem de millorar. Necessito que l'equip estigui en una millor versió. Avui sabíem que seria un partit molt complicat perquè el Rayo és el segon equip més intens de la lliga, i han aconseguit recuperar moltes pilotes"



"El Rayo és molt vertical i en les transicions costa controlar-los. Només ho podíem fer a través de la pilota, havíem parlat que havíem de tenir personalitat, però ens ha costat"