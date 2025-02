Míchel: "És una victòria important per nosaltres"

Míchel s'ha mostrat satisfet pels tres punts i pel joc de l'equip a la primera part, tot i que no convençut de l'actuació a la represa, condicionada per l'ajustat marcador. Tot i això, ha recalcat la importància de sumar un altre cop de tres per continuar mirant cap amunt.



"Hem fet una primera part molt bona. Hem tingut ocasions per fer el 2-0, però amb el marcador ajustat a la segona part l'equip ha pensat més en el resultat que en el joc"



"Guanyar a Primera Divisió és molt difícil, i s'ha de celebrar. És una victòria necessària per nosaltres"



"Necessitem constància, continuar treballant i guanyar partits. Aquest mes de febrer dictarà quins han de ser els objectius"