Míchel: "Necessitem molt a l'afició. Ho podem tirar endavant"

L'entrenador s'ha mostrat disgustat pel resultat contra l'Alavés en un partit important per tractar de capgirar la dinàmica, però ha insistit a continuar treballant i s'ha mostrat convençut que l'equip, juntament amb l'afició, serà capaç de tirar endavant la situació.



"Necessitem molt a l'afició. Toca treballar més que mai per revertir la dinàmica, i crec que ho podem fer. Hi ha molts equips en la mateixa situació que nosaltres, però no serà fàcil."



"Quan s'ha acabat el partit els he dit als jugadors que hem d'assumir la situació. Hem de reconèixer els errors que fem i mirar cap a on anem. Veig a l'equip amb compromís i actitud, i no vull que ningú abaixi els braços."



"Lluitaré per aquest projecte fins al final. Jo vull estar aquí i vull que tothom lluiti amb mi. És el que els he dit als jugadors i el que sento."