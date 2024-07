Pablo Machín: "Per guanyar al Nàstic haurem de ser l"equip sòlid que som fora de casa i fer les coses molt bé".

El Girona juga demà a les sis a Tarragona un derbi català contra el recentment ascendit Nàstic. L"entrenador dels de Montilivi, Pablo Machín, ha explicat avui en roda de premsa com afronta el partit contra l"equip grana: "El fet de que el Nàstic tingui la base de jugadors de l"any passat els afavoreix i si mirem la classificació, a dia d"avui són millors que nosaltres. Jo sempre dic que en el terreny de joc compten poc els noms però sí els homes i per guanyar al Nàstic haurem de ser l"equip sòlid que som fora de casa i fer les coses molt bé". El tècnic sorià ha continuat parlant del rival de demà assegurant que "venim de dinàmiques oposades. Ells tenen la moral alta per l"ascens, l"altra dia van remuntar amb un jugador menys, tenen esperit i això els fa perillosos". L"entrenador blanc-i-vermell ha analitzat també la derrota davant el Numancia: "Soc dels que veig l"ampolla mig plena, Sempre miro de ser realista i optimista. Si traiem el primer i l"últim minut vam fer un bon partit, tot i que evidentment s"han de corregir coses i si no ho fem passarem moltes dificultats. En el matx contra el Numancia vam fer el difícil, vam dominar contra un molt bon rival, generant ocasions per posar-nos per davant però en moments puntuals els ho vam posar massa fàcil". "A hores d"ara –considera- el primer objectiu és guanyar el partit immediat, és massa aviat per exigir res. El que sí hem d"exigir a la plantilla és que treballi i que el més aviat possible es formi un bon bloc".