Nou triomf per consolidar-se a la part alta (3-1)

Nou triomf del Girona a Montilivi, avui davant el Lugo (3-1), per allargar una jornada més la bona ratxa de resultats. I és que els blanc-i-vermells encara no han perdut des que Pep Lluís Martí es va fer càrrec de l’equip, que ha trobat la regularitat necessària per seguir aspirant a tot. Avui el Girona s'ha emportat els tres punts amb solvència i gràcies a l’olfacte de Cristhian Stuani, autor dels tres gols de la matinal d’aquest diumenge. L’uruguaià segueix encapçalant la llista de màxims realitzadors del campionat amb 16 gols. Una autèntica garantia.

Stuani només ha necessitat un minut per avançar el Girona. El davanter ha aprofitat la indecisió entre el porter Ander i el defensor Marcelo Djaló per emportar-se la pilota i marcar a plaer l’1-0, quan molta gent encara estava entrant a l’estadi. Començava bé el partit per als gironins, que tot i no generar massa perill han estat els dominadors del primer temps. De fet, Stuani ha marcat el 2-0, culminant una bona jugada personal, però el VAR l’ha anul·lat per fora de joc en l’arrencada. També ho han provat Samu Saiz de falta directa i Alcalá, amb un cop de cap, però el partit ha arribat amb 1-0 al descans.

A la represa el Lugo ha posat a prova Juan Carlos amb un parell de xuts de Tete, que és qui ha protagonitzat les poques arribades dels visitants. El partit estava sent prou plàcid pel Girona, que esperava pacient l’oportunitat per agafar avantatge. I ha arribat al 67’, quan Marcelo Djaló ha interceptat amb les mans un xut de Samu Saiz dins l'àrea. L’àrbitre ha assenyalat penal i Stuani no ha fallat executant-lo al pur estil Panenka.

Amb el 2-0 el partit s’encarrilava, i més quan Jaume ha estat expulsat amb vermella directa per una dura entrada a Granell. Amb superioritat numèrica, els de Pep Lluís Martí han pogut segellar la victòria després d’una bona jugada per la dreta de Maffeo que ha culminat Stuani just abans de ser substituït enmig d’una gran ovació. Els gallecs han pogut maquillar el marcador amb un xut d’Iriome, ja el descompte, per tancar l’enfrontament amb un 3-1 final que permet al Girona seguir amb fermesa a la zona alta de la classificació, aprofitant la derrota del Huesca i l'empat del Fuenlabrada per deixar-la encara més ajustada.