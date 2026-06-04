Roda de premsa del president Delfí Geli; el president del Consell d'Administració Pere Guardiola; el director general, Ignasi Mas-Bagà i el director esportiu Quique Cárcel.
Delfí Geli, president
“Acabem de patir un cop dur. Entenem que la nostra afició volia explicacions però havíem de passar el dol”
“Hem fallat, assumim la responsabilitat”
“La pèrdua de categoria és un sotrac per tots però en el passat ja hem demostrat que ho podem superar”
“El creixement del Girona no és casual sinó fruit del treball de molt gent”
“Hem de tenir clar d’on venim, d’on érem”
“Ara ens centrem en el futur. Mals pensaments fora i a competir des del primer moment”
“Objectiu: tornar a Primera Divisió el més ràpidament possible”
“La nostra trajectòria és clara: 6 temporades a primera, 4 playoff d’ascens, tercers classificats a la lliga i hem jugat la Champions. Xifres i situacions que anys enrere haurien estat inverosímils”
“Els màxims accionistes han fet una aposta clara que ens dona estabilitat i capacitat de seguir creixent”
“L’afició, el territori i la identitat ens fa forts”
“El sentiment de pertinença que té ara l’afició amb el Girona no es pot perdre”
Pere Guardiola, president del Consell d’Administració
“Fa més de 10 anys ens vam fer càrrec del Girona i coincidim que tenim un Club més fort, amb més patrimoni, on el futbol base creix i tenim més massa social”
“Parlo en nom de tots els màxims accionistes; City Football Group, Marcelo Claure i jo mateix. Hi ha una unitat total. I puc afirmar que no hem tret mai un euro en forma de dividend. Els diners els hem posat al camp per fer les millor plantilles possibles”
“El nostre compromís és tornar a Primera. Sabem que és difícil, que costa però si treballem plegats ho aconseguirem”
“Màxima confiança en Quique Cárcel i al seu equip. És el millor per liderar el projecte que comença avui”
“Cada vegada tenim més energia per emprendre el repte de l’ascens”
“Hem viscut els millors anys de la nostra vida fent realitat el que només s’havia somiat”
“L’altre gran projecte, l’estadi, continua dins del pla del Club. Sabem que necessitem un estadi millor. És un projecte de més de 150 milions d’euros, que requereix una anàlisi molt acurada abans de posar-lo en marxa. La situació esportiva actual obliga a valorar molt bé els temps i les condicions, però el projecte continua viu..
“La gent que treballa al Girona és honrada, sincera, va de cara... Els que volem el bé del Girona hem d’estar més units que mai”
Quique Cárcel, director esportiu
“Com a màxim responsable de l’àrea esportiva vull demanar disculpes als accionistes, als treballadors del Club i sobretot a l’afició. Em sap molt greu. Dit això se que cos tècnic, jugadors, afició i Club han remat per evitar la situació”.
“Vull mirar endavant, al que ve, no vull pensar en el passat i ja he arrencat”
“Vull tornar a il·lusionar a tothom i estic mirant endavant amb tot el meu equip de treball”
“El cos tècnic i la plantilla estava capacitat per dur a terme l’objectiu però la realitat és la que és. L’inici de curs va ser molt dolent i aquí va haver-hi molt treball per part de tothom i l’equip va reaccionar però a les dues àrees no vam estar bé”
“De Michel només puc parlar-ne en positiu. Hem tingut una gran química hagi passat el que hagi passat”
“Respecte al nou entrenador, estem treballant amb sentit comú. Ha de ser algú amb il·lusió màxima per tirar això endavant”
“L’entrenador ha de ser del nostre estil, de la nostra manera de pensar. Necessitem algú que ens doni energia, que estigui convençut que pot assolir l’objectiu”
“Tenim una plantilla amb molts jugadors sota contracte i això es molt bo pel Club”
“El Girona és un Club molt especial perquè te gent molt futbolera”
“Si no venen ofertes amb sentit la nostra intenció és mantenir el major nombre de jugadors possibles”
“Sempre m’he sentit un privilegiat per treballar amb gent de futbol i els entrenadors també saben que tots els fitxatges han estat consensuat amb ells”
Ignasi Mas-Bagà, director general
“Aquesta temporada hem tingut uns ingressos operatius d’uns 75 milions d’euros i calculem que la propera temporada baixarem un 50 per cent i tindrem 37 milions tenint en compte que aquí ja hi haurà l’ajuda al descens que son al voltant de 16 milions d’euros”
“La primera fase de la ciutat esportiva va suposar una inversió de 10 milions i la segona fase uns 36 milions. En total la inversió serà de 46 milions”.
“En el projecte de nou estadi un partit cada quinze dies no genera retorn. Cal donar-li altres rendiments i activitats perquè l’operació econòmica surti”