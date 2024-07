Pablo Machín i Isaac Becerra guanyen els premis al Millor Entrenador i Millor Jugador del mes d’abril de la Lliga Adelante

El joc i els resultats del Girona l’han convertit en l’equip més destacat del mes d’abril de la Lliga Adelante i així ho han reconegut els premis al Millor Entrenador i Millor Jugador que han rebut Pablo Machín i Isaac Becerra. Els guardons els hi ha lliurat aquest matí a Montilivi, Miquel Sanglas –Director de Centre de Banca de Clients del BBVA a Girona-, que, juntament amb La Liga esponsoritza els trofeus.

El tècnic sorià del Girona ja va rebre la temporada passada tres d’aquests premis, reflex de un any magnífic en el que es va lluitar fins a l’últim segon per l’ascens a Primera Divisió. Machín porta pràcticament dues temporades i mitja al capdavant de l’equip de Montilivi. Va arribar el març del 2014 amb l’equip en una posició crítica, en zona de descens i en un tram final de Lliga extraordinari va assolir la permanència. La temporada següent, la 2014-2015, ja forma part de la història del club. Dirigits per Machín, els futbolistes blanc-i-vermells van fregar la glòria de l’ascens a la màxima categoria. I aquesta 2015-2016, on malgrat un començament irregular l’equip ha crescut molt ràpidament fins a situar-se, a dia d’avui, a només un punt del playoff i sobretot mostrant-se com un dels equips a batre en aquest final de calendari.

L’altre premiat d’abril, Isaac Becerra, és un dels homes clau de l’equip. El badaloní, que va arribar al club de Montilivi la temporada 2012-2013, ha jugat absolutament tots els minuts dels partits de Lliga i actualment és el porter menys golejat de la Segona Divisió.