Pablo Machín, Millor Entrenador de la Lliga Adelante 2014-2015

Pablo Machín, entrenador del Girona FC, va rebre aquest dilluns en el transcurs de la Gala Premis de La Lliga, que va tenir lloc a Barcelona, el guardó que el reconeix com a Millor Entrenador de la Lliga Adelante de la temporada 2014-2015. Al tècnic sorià, se li reconeix una vegada més, la seva tasca al capdavant de l'equip que va aconseguir cuallar la temporada més brillant de la història del club i que va posar als gironins a les portes de l'ascens a Primera Divisió. En aquesta Gala, organitzada per la LFP, Isaac Becerra estava nominat en l'apartat de millor porter de la Lliga Adelante, tot i que finalment no va poder aconseguir el guardó que va ser per Cuéllar (Sporting). En l'esdeveniment també van rebre diferents guardons estrelles globals com Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo.