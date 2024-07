Pablo Maffeo s’enfrontarà al Kun Agüero a la primera edició del CFG FIFA Challenge

Pablo Maffeo vs. Kun Agüero. Aquest apassionant duel virtual es podrà veure aquest dissabte 13 de juny i forma part del CFG FIFA Challenge en el que participaran els vuit clubs vinculats al City Football Group.

En un planeta commocionat per la pandèmia del Covid-19 el futbol no abaixa els braços i lluita contra el desànim i ho fa de diferents maneres; des de donacions econòmiques a institucions sanitàries a actes més lúdics com és el cas del repte d’e-sports, CFG FIFA Challenge. Perquè el futbol no només es juga sobre el verd de la gespa dels nostres estadis sinó també en el món virtual. Això es podrà experimentar aquest dissabte, a partir de les 11h., quan comencin els partits d’e-sports FIFA. Els vuit equips vinculats al City Football Group (Manchester City, Girona FC, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Sichuan Jiuniu i Mumbai City, estaran representats per jugadors dels seus primers equips -tant masculí com femení-, jugadors d’e-sports i aficionats.

Pablo Maffeo, Angelito i Dani

La representació blanc-i-vermella estarà en mans de Pablo Maffeo i d’Angelito i Dani, els jugadors d’e-sports del Girona FC.

Per on i quan es poden veure els partits?

Els enfrontaments, que es podran veure a twitch.tv/cfgfifachallenge, començaran a partir de les 11h. del matí d’aquest proper dissabte 13 de juny. El torn del Girona FC arribarà a les 15h. amb el matx entre Angelito i Dani. Posteriorment, un espectacular partit entre Pablo Maffeo i el Kun Agüero. El cara a cara entre aquests dos futbolistes del Girona i Manchester City serà un dels plats forts d’aquest torneig virtual.