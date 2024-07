Pape Diamanka, nou jugador del Girona FC

El migcampista senegalès Pape Diamanka serà nou jugador del Girona FC les tres properes temporades, fins al juny de 2022. Diamanka, de 29 anys, arriba lliure després d’haver acabat la seva vinculació amb el Numancia, equip amb el qual ha jugat les dues darreres temporades.

Amb la seva incorporació, el Girona FC s’assegura un jugador amb experiència a Segona, amb presència física i arribada a l’àrea: va anotar 9 gols en la seva darrera campanya amb el conjunt sorià, durant la qual va disputar 37 partits.

Diamanka començar la seva carrera a l'US Goree del Senegal. El 2010 va fitxar pel Rayo Vallecano B i ja en el seu primer any a Espanya, el migcampista es va establir ràpidament com un dels jugadors més prometedors del Rayo, disputant més de 25 partits amb els madrilenys. El 2012, Diamanka va debutar en partit oficial amb el Rayo Vallecano en la 18a. jornada a Primera divisió (Ha disputat 7 partits a la màxima categoria). Després de passar per Sestao, Leganés, Saragossa i Almeria, es va incorporar al Numància de Sòria, equip del qual procedeix. En total ha jugat 140 partits a Segona A i 2 de Copa del Rei.