Parlem Telecom esdevé l’operadora de telecomunicacions oficial del Girona FC

Parlem Telecom s’ha convertit en l’operadora de telecomunicacions oficial del Girona FC per la resta de l’actual temporada 2020-2021 i per a la propera. L’acord, que han signat Ernest Pérez-Mas, CEO de Parlem Telecom, i el president Delfí Geli converteix l’empresa catalana en partner tecnològic del Club.

Aquesta col·laboració entre ambdues entitats contempla que Parlem Telecom sigui des d’ara l’operadora que proporcionarà al Girona serveis complets de fibra i wifi a l’estadi de Montilivi i a les oficines del club, així com telefonia mòbil per a tots els seus treballadors. La imatge de Parlem Telecom estarà també present a diverses instal·lacions i entorns comunicatius del Club. Així mateix, els socis del Girona es beneficiaran de l’acord amb descomptes en els serveis que ofereix Parlem Telecom.

La col·laboració de l’operadora de telecomunicacions amb el Girona suposa un pas rellevant en l’expansió que està duent a terme Parlem Telecom arreu dels territoris de parla catalana promovent valors com la proximitat, la catalanitat i l’excel·lència tecnològica. Tal i com afirmen des de Parlem, esdevenir partner d’una entitat històrica com el club gironí permet a l’empresa implicar-se en la defensa de l’esport català i formar part d’un projecte futbolístic emblemàtic molt arrelat a les comarques gironines. Parlem Telecom afegeix que la seva voluntat és seguir mostrant el seu compromís amb el territori i amb les entitats del país com a operadora de telecomunicacions de referència a Catalunya. En aquest sentit, Parlem Telecom es va encarregar el darrer mes de setembre de la instal·lació d’internet i de wifi a l’espai del Moll de la Fusta de Barcelona per tal que se celebrés virtualment la Setmana del Llibre en Català.