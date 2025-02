“El desig de Pau era sortir. Estem agraïts pel seu compromís i li desitjo el millor. El futbol fa que moltes vegades passin aquestes coses”

“L’arribada d’Arthur és una molt bona oportunitat de mercat. És un jugador que ens fa millorar i, com Danjuma, són jugadors que volen estar aquí. Estan aquí és més fàcil que puguin continuar aquí més enllà d’aquesta temporada”.

“És un jugador diferencial al mig camp. És veritat que aquest any hem tingut molts problemes. Per lesions o sancions hem hagut de jugar amb Miguel o Van de Beek, per exemple. Arthur encaixa a la perfecció en el que volíem”.

“Penso que podem arribar a Europa, però ho hem de demostrar a la gespa. Tothom guanya i tothom perd. Costa sumar punts. Hem de millorar la imatge dels últims partits. El partit de demà és molt i molt important”.

“El mercat encara no està tancat. Hem tingut moltes situacions de sortides i també d’arribades. Espero però que no surti ningú. He dit als jugadors que els necessitem a tots però la decisió serà seva”. No se què passarà”.

“Sis o set jugadors han tingut oportunitat de sortir però estem tranquils”.