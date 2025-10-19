Pol Arnau guia el filial a una nova victòria (1-0)
El Girona B ha aconseguit una nova victòria, aquest diumenge a Vidreres, davant l’Andratx (1-0), en un partit marcat pel vent i resolt amb un gol de Pol Arnau - el segon consecutiu -just abans del descans. L’equip de Quique Álvarez, que ha jugat els últims minuts amb deu per l’expulsió de Papa, suma tres punts més i se situa en segona posició amb 14 punts.
El partit ha començat amb domini visitant, però el Girona B ha anat guanyant pes a mesura que avançaven els minuts. Les accions a pilota aturada han portat el primer perill, i al tram final del primer temps ha arribat el gol decisiu: Pol Arnau ha recollit una pilota dins l’àrea i ha definit amb l’esquerra per fer l’1-0.
A la segona part, el Girona ha sabut mantenir-se ferm tot i la pressió rival. Fins i tot ha pogut ampliar el marcador amb algunes arribades aïllades. L’expulsió de Papa al minut 82 ha obligat el filial a defensar-se amb un home menys, però l’equip ha resistit amb ordre i solidesa fins al final.
Victòria molt treballada i merescuda del Girona B, que continua invicte a casa i confirma el seu bon moment. La setmana vinent, els de Quique Álvarez visitaran l’Olot amb l’objectiu de mantenir-se a la part alta de la classificació.