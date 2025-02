Premiats per assistir als 10 primers partits de lliga a Montilivi

El sorteig del premi per fidelitat va tenir lloc aquest dilluns, i ja es coneixen els cinc abonats afortunats que han estat premiats per la seva assistència als deu primers partits de lliga disputats a l'estadi de Montilivi.

Un total de 4.553 participants, tots ells abonats que no s’han perdut cap dels primers deu enfrontaments de la temporada, han entrat en aquest sorteig exclusiu. Entre ells, s’han escollit aleatòriament cinc guanyadors, que rebran un premi especial com a reconeixement per la seva constància i suport incondicional a l’equip.

El premi consisteix en cinc entrades dobles per veure en directe un entrenament del primer equip i conèixer els jugadors.

Els noms dels cinc guanyadors són:

ERNESTO BOIX VIDAL

NEMESI SUITA GARCESO

PEP JUANOLA GELABERT

LIDIA DIAZ QUINTANA

JOAN SOY SAQUES

Felicitats als guanyadors i gràcies a tota l’afició per ser part de la gran família blanc-i-vermella!