PRÈVIA - A només un pas!

Després d'una temporada convulsa i atípica, arriba l'hora de la veritat. El Girona es jugarà avui diumenge (22h.) davant l'Elche l'ascens a Primera Divisió en un partit que es presenta com una autèntica final, i on la força de Montilivi, tot i ser a porta tancada, serà clau. Amb l'empat sense gols de l'anada, als de Francisco només els val guanyar. Una derrota o qualsevol empat amb gols classificaria l'Elche, mentre que si es repetís el 0-0 s'arribaria a la pròrroga i de no resoldre's es decantaria pel millor classificat; el Girona. Els gironins, que ja des de principi de temporada es van marcar l'objectiu de recuperar la màxima categoria un any després de perdre-la, es trobaran al davant un Elche que després de cursos convulsos amb un descens administratiu primer i un altre a Segona "B" dos anys més tard enguany ha completat una molt bona temporada, classificant-se com a sisè a l'últim sospir, i ha recuperat la il·lusió.

Amb més de 100 partits com a tècnic il·icità, Pacheta els va agafar quan van caure al pou de Segona "B" i en tres anys els ha portat a somiar en tornar a Primera Divisió. Amb ell l'Elche s'ha caracteritzat per ser un equip intens, que pressiona i no deixa jugar al rival perquè se sent còmode amb la pilota, però també sense ella. S'han mostrat molt sòlids defensivament i des del retorn a la competició només han encaixat més d'un gol en dos partits, deixant en fins a sis ocasions la porteria a zero. Tres d'elles en aquest play-off, on Edgar Badia encara no ha hagut de recollir cap pilota de dins de la seva porteria després d'empatar a zero també en l'anada de la semifinal contra el Zaragoza i de guanyar a La Romareda per 0-1. Els il·licitans, a banda de ser els setens menys golejats, també s'han erigit com els sisens més anotadors de la categoria (52) i Fidel Chaves és el màxim realitzador amb nou. El segueix l'incombustible Nino, amb vuit, i un altre nom destacat és el del brasiler Jonathas. Home important dels verd-i-blancs en la seva etapa a Primera, va tornar a l'hivern per substituir Qasmi i abans de ser expulsat a l'anada del play-off estava en ratxa, amb cinc gols en els últims cinc partits de lliga. Un cop completada la sanció de dues jornades, Pacheta el recuperarà per la final d’avui.

Per ser a Primera l'any que ve, el Girona haurà de trencar l'entrellat d'un Elche al qual no ha pogut marcar en cap dels darrers quatre enfrontaments i contra el que s'ha quedat a zero en més de la meitat (15) dels partits que ha disputat al llarg de la història. També haurà de fer front a les estadístiques, i és que en les dues ocasions que en aquest play-off s'ha donat un 0-0 a l'anada de la final ha acabat pujant el conjunt visitant. Els precedents tampoc són favorables per un Girona que només ha vençut l'Elche tres ocasions des de 1958, totes elles, això sí, com a local. L'última va ser el 2016, per 3-1, i malgrat que aquesta temporada els verd-i-blancs es van imposar per 0-2, fins a 17 dels 22 resultats que han aconseguit els de Francisco a Montilivi els valdrien per superar l'eliminatòria decisiva.