PRÈVIA Athletic vs. Girona

Un escenari exigent El Girona va guanyar la setmana passada a Montilivi i vol donar-li continuïtat a la victòria aconseguint un bon resultat al nou San Mamés. Els de Míchel tractaran de sorprendre un Athletic Club que està realitzant una gran temporada, i que actualment ocupa posicions de Champions sent quart amb 41 punts. Els bascos, a més, són els tercers millors locals, i a casa seva s'hi han fet molt forts, aconseguint sis victòries, quatre empats i una derrota. La setmana passada van empatar a domicili davant el Betis (2-2), i en l'anterior van fer el mateix a casa contra el Leganés (0-0). A San Mamés aquest curs hi han caigut grans conjunts com el Villarreal, el Real Madrid o la Real Sociedad en el derbi basc, mentre que l'única victòria l'ha aconseguit l'Atlético de Madrid al temps de descompte.

Els noms propis de l'Athletic Després d'una etapa al Barça, Ernesto Valverde va tornar fa tres temporades a la banqueta de San Mamés per iniciar-hi la seva tercera etapa, i en total acumula nou temporades al capdavant del primer equip. El seu bon tarannà ja el va porter el curs passat a guanyar la Copa del Rei i a classificar-se per Europa, i enguany lluita per cotes majors. El gol està molt repartit, tot i que entre quatre jugadors en concentren la majoria. Sancet és el que més n'ha fet amb vuit, el segueixen Berenguer i Guruzeta amb cinc, i també destaca Iñaki Williams amb quatre. Un altre nom important és el del seu germà Nico Williams, molt desequilibrant per la banda.