PRÈVIA Barça vs Girona

Els noms propis del Barça

El líder futbolístic d'aquest Barça és Lamine Yamal. Xifres a banda, l'extrem és el jugador més diferencial de l'atac blaugrana i ja acumula tretze gols, molts d'ells en moments clau. En punta d'atac Lewandowski segueix a un gran ritme golejador, sent el màxim artiller amb 35 dianes aquest curs, i Raphinha el segueix amb 27, aportat molt desequilibri per l'altre costat i incorporant-se molt bé a les zones de rematada. Ferran Torres, amb tretze més, completa l'amenaça ofensiva de l'equip més golejador de la categoria, i que també compta per darrere amb homes com Dani Olmo, Pedri o Gavi, a banda d'haver construït a l'altra àrea un entrellat defensiu molt sòlid amb Szczensy sota pals i el lideratge de Pau Cubarsí a l'eix. Tots ells, entrenats per un Hansi Flick que ha estrenat la seva primera temporada al Barça de la millor manera, proposant un futbol vistós, elèctric i atractiu que a més està sent acompanyat pels resultats. L'entrenador havia dirigit abans el Bayern de Munich i la selecció alemanya.