Prèvia: Cádiz CF vs. Girona FC

El Girona buscarà seguir aquest dissabte al Ramón de Carranza amb les bones sensacions dels últims partits, on es trobarà el repte d'aconseguir la primera victòria del curs lluny de Montilivi contra un Cádiz que encara no ha cedit ni un sol punt. Els gaditans, que l'any passat es van quedar fora del Play-Off d’ascens per ben poc, han començat la vigent temporada molt forts, amb un 12 de 12 en aquestes quatre primeres jornades que els ha catapultat cap al lideratge en solitari. Partits, això sí, no exempts d'emocions fortes, i és que els tres darrers han tingut un denominador comú: tots ells han acabat 2-1, i amb el gol de la victòria en temps de descompte. En la primera jornada (3-1), a més, la diana de la sentència va arribar al 86', quelcom que corrobora que els andalusos són un conjunt que lluita fins al xiulet final, i que arriba fresc i és determinant als darrers instants de partit.

Al quadre de comandaments hi és, una temporada més, Álvaro Cervera. El tècnic de Malabo ha dotat als andalusos d’una identitat molt clara i ha construït amb el temps un equip d'autor que buscarà, un any més, aconseguir l'ascens a l'elit que posi la cirereta a un projecte que va començar el 2016 a Segona B. Amb ell, el Cádiz es caracteritza per ser un equip compacte i ordenat, amb un joc pràctic i sense floritures, però que té molt ben interioritzat, i on són transcendentals les bandes. Els gaditans s'han convertit en aquest inici de temporada en l'equip més golejador de Segona (9), i precisament de centrades laterals han arribat la gran majoria d'aquests. Álex Fernández, amb molta arribada des de segona línia, i Alberto Perea, un dels jugadors més talentosos de la plantilla, són fins ara els màxims anotadors amb tres dianes. Álex, a més, ha vist porteria de forma consecutiva en els últims tres partits. I és que de fet, la parcel·la ofensiva cadista compta amb jugadors de molta qualitat i amb una trajectòria destacada com són el mateix Perea, Salvi o fitxatges com el de Nano Mesa, que ja ha estrenat el seu compte golejador, o el veterà Juardo. A més, també han incorporat a l'ex-gironí Choco Lozano, que avui no podrà jugar per clàusules contractuals.

Els retrobaments seran mutus, i és que Brian Oliván, que tampoc podrà jugar per contracte, va militar la temporada passada al Cádiz. També Jairo Izquierdo, que tornarà a trepitjar l'estadi Ramón de Carranza, on amb els gaditans va anotar tres gols i va repartir quatre assistències. L'últim cop que el Girona es va desplaçar a Cádiz va ser la temporada de l'ascens, i el partit va acabar sense gols. L'últim partit entre ambdós, en canvi, va ser a Montilivi, i els grocs es van emportar els tres punts (1-2). El balanç total és de quatre matxs, i lleugerament favorable als andalusos, que n'han guanyat dos, per un empat i una victòria gironina. Enguany els d'Unzué provaran de repetir l'últim triomf contra els cadistes, l'any 2009, i trencar una ratxa que va més enllà de les quatre victòries inicials. Ja a la pretemporada no van perdre cap partit, guanyant-ne sis i empatant-ne dos dels vuit que van jugar, i ens hem de remuntar a l'últim matx de la passada campanya per cercar la seva última derrota, davant l'Sporting (1-0).