PRÈVIA - El Girona busca confirmar les bones sensacions a Málaga

El Girona buscarà avui diumenge a La Rosaleda (19:30h. en obert per GOL) confirmar les bones sensacions després de la victòria contra el Numancia i recuperar la bona línia a domicili. Al davant es trobarà un Málaga CF que en el seu segon any a la categoria de plata no ha aconseguit reeditar la lluita per l'ascens i està immers en la pugna per la permanència. Dissetens a la classificació amb 41 punts, només tres per sobre del descens, no han aconseguit enllaçar bons resultats des de la tornada a la competició i arribaran al partit de diumenge necessitats. Els andalusos havien guanyat tres dels últims cinc matxs abans del confinament, però des del retorn acumulen un bagatge de tres punts en quatre partits, amb tres empats consecutius en les tres últimes jornades contra Tenerife, Extremadura i en la darrera contra el Lugo (0-0). De fet, són el quart conjunt que menys guanya (8) i també el vuitè que menys perd (10), i és que el signe més repetit aquesta temporada en els seus partits ha estat l'empat. Fins a disset partits han acabat els de Pellicer amb taules al marcador, només superats pel Racing (18) i el Rayo (19).

Al quadre de comandaments de l'equip andalús hi és des de la vint-i-tresena jornada Sergio Pellicer, que va rellevar en el càrrec a Víctor Sánchez del Amo. El tècnic de Nules, amb experiència com a segon al club andalús i també al capdavant del filial, ha apostat des del principi per un equip fort al darrere i atrevit i agressiu en atac a partir de tenir claredat amb la pilota. Amb ell a la banqueta han aconseguit divuit punts en tretze jornades però els hi ha costat trobar el camí cap al gol. Són el segon equip menys anotador de la categoria (27), i s'han quedat sense marcar en tres dels darrers cinc partits. Sadiku, amb 12 dianes, és la clara referència al davant, i el segueix Adrián González amb sis, un jugador de segona línia amb molta arribada a l'àrea. Juanpi Añor, malgrat no haver estrenat encara el seu caseller de gols, és un altre dels jugadors claus en la parcel·la ofensiva dels malaguenys. Aquesta falta de gol, però, la compensen amb una excepcional solidesa defensiva. Actualment són l'esquadra menys golejada de Segona (31) i el porter Munir lidera el rànquing Zamora amb un coeficient de 0,84 gols encaixats per partit. Jugadors experimentats al màxim nivell com Luis Hernández, Lombán o Diego González completen la línia defensiva.

L'últim cop que el Girona va visitar La Rosaleda va ser el gener del 2018, en la temporada del debut a Primera, i el partit va acabar sense gols. Millor va ser el resultat del darrer enfrontament entre tots dos equips, a la tercera jornada del vigent campionat, on el Girona es va imposar 1-0 a Montilivi gràcies a una diana del pitxitxi Stuani i va aconseguir els primers tres punts de la temporada. Ambdós conjunts s'han creuat en un total de set ocasions al llarg de la història, i els precedents estan molt equilibrats, amb un lleuger avantatge pels gironins, que n'han guanyat tres, per dos empats i dues derrotes. El partit de diumenge propiciarà també el retrobament amb Cifu, carriler de la plantilla de l'ascens i també de la temporada dels 82 punts, ara a les files del Málaga CF.