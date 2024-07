PRÈVIA - El Girona vol fer valer a Almería la seva victòria a Montilivi

El Girona va començar amb on peu el passat dijous el camí per tornar a Primera Divisió, guanyant per un a zero a l’Almeria a Montilivi gràcies a un gol d’Stuani. Avui diumenge (19h.) buscarà fer valer l’avantatge de l’anada per certificar el pas a la final del play-off, que seria la quarta de la història del club, i per a aconseguir-ho, als homes de Francisco els val qualsevol resultat que no sigui la derrota, si bé perdre per la mínima amb gols a ambdues bandes també els classificaria. I és que tot el que no sigui perdre per més de dos gols o repetir el resultat de l’anada, que forçaria una pròrroga on de no resoldre’s acabaria passant el millor classificat, deixarà el Girona a només dos partits de tornar a viure partits del màxim nivell la temporada vinent.

A la banqueta de l’Almeria s’hi asseurà José Gomes, fitxat per disputar el play-off i que es va estrenar amb derrota a Montilivi. Fins al moment Gomes no ha pogut revertir la dinàmica d’un Almeria que només ha fet 8 punts dels últims 21 possibles i que va arribar a la lligueta d'ascens sent l'equip amb pitjors registres des del retorn a la competició només per darrere del Zaragoza. Al seu estadi, els andalusos s’han mostrar irregulars durant tot el curs, amb 34 punts dels 64 que van sumar i fins a set derrotes. De fet, són el quart conjunt que menys n’ha sumat només superat pel Zaragoza, l’Alcorcón i els descendits Extremadura i Racing. Els d’Almería, això sí, també són els tercers que més gols han marcat com a locals, amb 30, i el jove davanter uruguaià Darwin Núñez s’ha erigit com la màxima referència en atac amb setze dianes en el seu primer any al futbol europeu, seguit per Juan Muñoz i Lazo amb nou. En el còmput global de la temporada van acabar la temporada sent la plantilla més golejadora de la categoria (62) i també la sisena menys golejada (43) juntament amb el Girona, quelcom que els va atorgar amb diferència el millor average de la categoria (+19).

Si el Girona vol ser a la final del play-off dels pròxims dies 20 i 23 haurà de trencar amb els precedents. Ja ho ha fet aquest estiu, guanyant per partida doble a Montilivi a un Almeria al que mai havia batut, i enguany li tocarà capgirar també les estadístiques al Juegos Mediterráneos. En sis visites a l’estadi dels andalusos no ha aconseguit mai els tres punts, amb dos empats i quatre derrotes, si bé la meitat dels resultats li serien suficients per passar de ronda. En l’últim desplaçament a Almeria, però, va acabar perdent per 3-1 just a principis de la vigent temporada, i tampoc és favorable l’únic precedent entre ambdós al play-off, del 2013, en un partit que es va saldar per 3-0 i va acabar amb el somni de l’ascens.