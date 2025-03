PRÈVIA Espanyol vs Girona

Ganes de derbi

El Girona visita l'RCDE Stadium amb la intenció d'aconseguir tres punts que li permetin recuperar el camí de la victòria i revertir la dinàmica de les darreres setmanes. Ho farà, això sí, en un escenari exigent, i no només pel fet de ser un derbi, sinó perquè els registres de l'Espanyol a casa són bons. Tot i la complicada situació esportiva dels barcelonins al llarg de la temporada, com a locals és on s'han fet més forts, amb sis victòries i quatre empats, per només tres derrotes, i havent-hi sumat 22 dels 27 punts que acumulen en total. Uns registres que els converteixen en els vuitens millors de Primera Divisió, tot i que a la classificació general són quinzens i intenten escapar d'unes posicions de descens que tenen a tan sols tres punts. La darrera jornada van sumar la primera victòria del curs a domicili superant l'Alavés als darrers minuts amb un gol de Calero, i al seu estadi venen d'empatar contra l'Athletic Club i de guanyar al Real Madrid i al Valladolid. En total, hi encadenen set partits sense perdre, des que el mes d'octubre els va guanyar el Sevilla.