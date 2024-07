Prèvia: Extremadura UD vs. Girona FC

Després de l'empat a casa contra l'Alcorcón i d'haver sumat només un dels últims nou punts, el Girona visita demà diumenge (12h.) l’estadi de l’Extremadura Unión Deportiva en el partit que serà l’estrena del nou tècnic blanc-i-vermell, Pep Lluís Martí. Per la seva banda, l’equip d’Almendralejo, que compleix el seu segon any al futbol professional des que es va refundar el 2007, no ha començat de la millor forma la temporada. Amb tretze punts, els blaugrana ocupen posicions de descens i només han sumat un empat en els últims tres partits. Val a dir, però, que fins aleshores havien pogut encadenar tres victòries consecutives, revertint així un inici de set partits sense guanyar, i començaven a registrar una línia ascendent quant a resultats. De fet, tot i les últimes dues ensopegades contra Rayo i Almería, en aquest darrer mes han aconseguit deu dels catorze punts que acumulen i arribaran a la cita amb la necessitat de seguir sumant per no allunyar-se de la lluita per la permanència.

A la banqueta dels d'Almendralejo s'hi asseu Manuel Mosquera, màxim anotador del desaparegut CF Extremadura i una llegenda de l'entitat. Com a tècnic hi va aterrar el passat mes de febrer en substitució de "Rodri", convertint-se en el tercer entrenador de la temporada, i va acabar salvant l'equip del descens a Segona "B", deixant-lo en una tranquil·la tretzena posició després de passar-se més de mig curs en posicions vermelles. Sota la seva batuta els blaugrana s'han caracteritzat per ser un conjunt intens i agressiu, que no dona mai cap pilota per perduda i que sobretot al seu estadi sempre és difícil de doblegar. Els números, això sí, no són bons, i només cinc equips han rebut més gols en aquest inici de lliga (17), al mateix temps que s'han convertit també en els cinquens menys anotadors de la categoria (13). L'extrem Nono, amb quatre dianes, és el màxim realitzador de la plantilla i ha vist porteria de forma consecutiva en els darrers tres partits on el seu equip ha marcat. Kike Márquez i Zarfino, amb dues, el segueixen.

D'entre la plantilla blaugrana també destaquen el porter Casto, amb una dilatada experiència al futbol d'elit als seus guants, o el veterà capità Willy en punta d'atac, amb set partits i un gol aquest any. El matx, però, serà especial per Jairo Izquierdo, que va arribar a Girona fa dues temporades procedent de l'equip extremeny, amb qui havia destacat a Segona B marcant sis gols i ajudant-los a aconseguir un ascens històric a la categoria de plata, on encara es mantenen. Ambdós conjunts no s'havien enfrontat mai des de la refundació del nou Extremadura UD, i enguany serà el primer cop.