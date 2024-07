PRÈVIA Girona FC B vs. Cerdanyola FC

El Girona B començarà a lluitar aquest diumenge per completar dos ascensos de manera consecutiva. El primer obstacle en aquest nou play-off d’ascens és un vell conegut de la primera fase de competició, el Cerdanyola. Els de Vizuete arriben amb un cap de setmana més de descans gràcies al quart lloc aconseguit al subgrup d’ascens de la segona fase. En canvi, els del Vallès arriben al matx després d’eliminar el Vilassar de Mar als quarts de final en un matx igualadíssim (3-2). Girona B i Cerdanyola disputaran la primera semifinal del play-off d’ascens diumenge al matí (12h) a Riudarenes. Al vespre, Terrassa i Sant Andreu lluitaran per la segona plaça a la definitiva eliminatòria per pujar a Segona RFEF.

El Cerdanyola ha estat una de les grans revelacions de la temporada a Tercera Divisió. Els de Carrillo van realitzar una primera fase Inmaculada i van aconseguir el bitllet per la promoció d’ascens ben d’hora. Onze victòries, set empats i només dues derrotes van ser el balanç que van permetre els verds aconseguir la primera plaça del subgrup B. La segona fase de competició va ser bastant més complicada pel Cerdanyola. Un sol empat en sis jornades va ser el que va treure l’equip. Resultats que van condemnar els de Les Fontetes a jugar els quarts de final de la promoció definitiva. Un matx que, com ja hem comentat anteriorment, van saldar amb triomf davant un combatiu Vilassar de Mar.

Diumenge s’enfrontaran Girona B i Cerdanyola per tercera vegada aquesta temporada, la segona que tindrà lloc a Riudarenes. El mes de gener va acollir el primer duel entre tots dos conjunts. El Cerdanyola va quedar-se amb deu homes al primer acte, però tot i les constants oportunitats, els gironins no van aconseguir trencar l’empat a zero. A la darrera jornada de fase regular, i ja amb el Cerdanyola com a campió del subgrup, els blanc-i-vermells van assaltar Les Fontetes gràcies a una solitària diana de Pau Víctor al tram final de matx.