Prèvia: Girona FC vs. CD Lugo

A falta de només tres partits per tancar la primera volta de competició, el Girona rebrà demà diumenge a les 12h. el Lugo a l'estadi de Montilivi en la que serà la dinovena jornada de lliga. Des de l'arribada de Pep Lluís Martí els gironins encara no han perdut, i a més, Montilivi aquest any s'ha convertit en un fortí d'on només s'han escapat set punts de vint-i-set. Els gallecs, en canvi, a domicili només han sumat vuit punts en vuit partits i el resultat més repetit ha estat el d'empat, que s'ha donat en fins a cinc ocasions. Després de patir fins al final el darrer curs per salvar-se, enguany s'han proposat aconseguir la permanència de forma tranquil·la i allargar així el seu bagatge a la categoria de plata a nou temporades consecutives des que hi van tornar l'any 2012. Actualment són quinzens a la classificació amb 21 punts, quatre per sobre del descens, i arribaran a la cita immersos en una petita mala ratxa, havent sumat només un dels últims nou punts. Una mala ratxa que ha frenat el seu millor moment de la temporada, i és que abans d'aquests tres partits havien aconseguit deu punts de quinze possibles i tres de les quatre victòries que acumulen.

Eloy Jiménez és el tècnic de l'esquadra gallega. El preparador manxec va aterrar a Lugo l'any passat faltant set jornades per acabar la lliga i amb l'equip en descens. En la seva primera experiència al futbol professional va aconseguir deu punts que van acabar donant la permanència a l'equip i que li van valdre la continuïtat en el càrrec. Sota la seva batuta els blanc-i-vermells es caracteritzen per ser un conjunt sòlid i ordenat al darrere, amb un joc ràpid i dinàmic que penalitza molt al contracop amb jugadors hàbils i ràpids com Tete Morente o Rahmani. Al davant, la referència és Crishtian Herrera, vell conegut de Montilivi i màxim anotador del seu equip amb sis dianes, seguit per Manu Barreiro amb cinc. Els gallecs, però, són molt versàtils i s'adapten al rival. Eloy Jiménez ha alternat aquest curs la defensa de quatre amb la de cinc i la presència de jugadors com Pita o Borja Domínguez a la medul·lar els permet també tenir capacitat per tractar bé la pilota si necessiten atreure el rival per posteriorment superar línies.

Girona i Lugo s'han enfrontat en deu ocasions al llarg de la història, amb un balanç clarament favorable als gironins, que n'han guanyat set, n'han empatat dos i només n'han perdut un. Precisament contra ells el Girona va aconseguir la golejada més àmplia de la seva història en imposar-se per 6 a 0 el 2014 a Montilivi, un resultat que només s'ha donat en dues ocasions més en 89 anys (Avilés i Las Palmas). Amb Eloy Jiménez a la banqueta, però, els gallecs s'han convertit en els reis de l'empat, un resultat que s'ha donat en 13 dels 25 partits que ha dirigit des que es va fer càrrec de l'equip, i que representa més de la meitat dels disputats. Aquest curs, de fet, ja són el segon equip de la categoria que més en registra (9), únicament per darrere del Ràcing.